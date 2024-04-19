La Mata che venne fucilata a Parigi come spia

SOLUZIONE: HARI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La Mata che venne fucilata a Parigi come spia" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La Mata che venne fucilata a Parigi come spia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Hari? Harri era una donna coinvolta in situazioni di grande tensione durante un periodo di conflitto. La sua sorte fu segnata quando fu catturata a Parigi e condannata a morte per motivi legati alla sua presunta attività di spionaggio. La sua storia rappresenta un esempio di come le persone possano essere vittime di accuse e di circostanze politiche difficili. La sua vicenda resta impressa come un ricordo delle tensioni di quel tempo.

Quando la definizione "La Mata che venne fucilata a Parigi come spia" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La Mata che venne fucilata a Parigi come spia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Hari:

H Hotel A Ancona R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La Mata che venne fucilata a Parigi come spia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

