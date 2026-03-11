Famosa marca di caramelle alla liquirizia

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Famosa marca di caramelle alla liquirizia' è 'Golia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GOLIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Famosa marca di caramelle alla liquirizia" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Famosa marca di caramelle alla liquirizia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Golia? Golia è una rinomata marca di caramelle alla liquirizia molto apprezzata in Italia. La sua fama deriva dalla qualità del prodotto e dalla lunga tradizione nel settore dolciario. Le caramelle Golia sono conosciute per il sapore intenso e avvolgente, che le rende un punto di riferimento tra le goloserie di molti consumatori. La loro presenza nelle dispense di molte famiglie testimonia l’affetto e la fiducia riposti in questo marchio storico. Golia rappresenta un classico della tradizione dolciaria italiana.

La soluzione associata alla definizione "Famosa marca di caramelle alla liquirizia" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Famosa marca di caramelle alla liquirizia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Golia:

G Genova O Otranto L Livorno I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Famosa marca di caramelle alla liquirizia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

