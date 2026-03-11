Estremità rifilabili

Home / Soluzioni Cruciverba / Estremità rifilabili

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Estremità rifilabili' è 'Margini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARGINI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Estremità rifilabili" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Estremità rifilabili". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Margini? I margini rappresentano le parti di un foglio che si trovano ai suoi lati e possono essere facilmente rifilati senza compromettere il contenuto scritto o stampato. Questi spazi sono utili per garantire che il testo non venga tagliato durante il processo di rilegatura o stampa, offrendo un'area di sicurezza. La presenza di margini permette di mantenere un aspetto ordinato e professionale nel documento. La loro corretta impostazione è fondamentale per la presentazione finale di ogni lavoro cartaceo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Estremità rifilabili nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Margini

Questa pagina è dedicata alla definizione "Estremità rifilabili" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Estremità rifilabili" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Margini:

M Milano A Ancona R Roma G Genova I Imola N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Estremità rifilabili" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: I bordi delle pagineI lati delle pagineAttorno ai fogliA un estremità di PhoenixLe estremità dell elefanteIl foro all estremità dell agoAlti alle estremitàUn estremità dell ombrello