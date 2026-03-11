Vi si corre una famosa 24 Ore automobilistica

Home / Soluzioni Cruciverba / Vi si corre una famosa 24 Ore automobilistica

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Vi si corre una famosa 24 Ore automobilistica' è 'Le Mans'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LE MANS

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vi si corre una famosa 24 Ore automobilistica" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi si corre una famosa 24 Ore automobilistica". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Le Mans? Le MANS rappresenta una delle più celebri gare di durata nel mondo dell'automobilismo, conosciuta per la sua sfida estrema tra le migliori case automobilistiche e piloti di talento. La competizione si svolge su un circuito che combina tratti di strada e tracciati appositamente costruiti, mettendo alla prova resistenza, velocità e strategia di ogni partecipante. La manifestazione attira appassionati da tutto il pianeta, rendendo l'evento un simbolo di eccellenza e tradizione nel settore motoristico.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Vi si corre una famosa 24 Ore automobilistica nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Le Mans

Se la definizione "Vi si corre una famosa 24 Ore automobilistica" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi si corre una famosa 24 Ore automobilistica" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Le Mans:

L Livorno E Empoli M Milano A Ancona N Napoli S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi si corre una famosa 24 Ore automobilistica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: È famosa per una 24 OreVi duellarono le Ford GT 40 e le Ferrari 250È sede di un famoso autodromo franceseVi si corre una famosa 24 OreVi si disputa una 24 Ore automobilisticaLa città della Florida in cui si corre una 24 Ore automobilisticaVi si corre il Tourist TrophySi legge con 24 ore