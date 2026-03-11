È chiusa da quattro muri

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'È chiusa da quattro muri' è 'Stanza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STANZA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È chiusa da quattro muri" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È chiusa da quattro muri". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Stanza? Una stanza è uno spazio racchiuso da quattro muri, progettato per ospitare attività quotidiane come dormire, studiare o rilassarsi. La sua struttura permette di creare un ambiente intimo e protetto, separato dagli altri ambienti di una casa o di un edificio. La presenza di quattro pareti conferisce stabilità e definisce chiaramente i confini di questo spazio. Ogni stanza può avere caratteristiche diverse, ma tutte condividono questa caratteristica fondamentale di essere delimitate da quattro muri.

Questa pagina è dedicata alla definizione "È chiusa da quattro muri" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È chiusa da quattro muri" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Stanza:

S Savona T Torino A Ancona N Napoli Z Zara A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È chiusa da quattro muri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

