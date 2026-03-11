I cancelli delle dogane

SOLUZIONE: BARRIERE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I cancelli delle dogane" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I cancelli delle dogane". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Barriere? Le barriere rappresentano strutture posizionate alle dogane per controllare e regolamentare il passaggio di persone e merci tra diverse nazioni. Queste strutture funzionano come punti di verifica, garantendo il rispetto delle norme e delle leggi vigenti in ambito di sicurezza e commercio internazionale. Le barriere sono fondamentali per prevenire il contrabbando, assicurare la sicurezza dei cittadini e monitorare il flusso di beni e persone. La loro presenza è essenziale per mantenere l'ordine nelle aree di confine.

La soluzione associata alla definizione "I cancelli delle dogane" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I cancelli delle dogane" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

B Bologna A Ancona R Roma R Roma I Imola E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I cancelli delle dogane" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

