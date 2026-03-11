Li assoldavano gli antichi signorotti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Li assoldavano gli antichi signorotti' è 'Sgherri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SGHERRI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Li assoldavano gli antichi signorotti" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Li assoldavano gli antichi signorotti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Sgherri? Gli antichi signorotti spesso ricorrevano a persone specializzate chiamate sgherri, incaricate di svolgere compiti vari come la protezione, la sorveglianza o anche azioni di spionaggio. Questi individui, spesso esperti nelle arti della guerra o dell'informazione, erano assoldati per mantenere il controllo e difendere gli interessi dei loro datori di lavoro. La loro presenza rappresentava un elemento strategico fondamentale nelle dinamiche di potere dell'epoca, contribuendo a consolidare la supremazia dei signorotti.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Li assoldavano gli antichi signorotti" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Li assoldavano gli antichi signorotti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Sgherri:

S Savona G Genova H Hotel E Empoli R Roma R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Li assoldavano gli antichi signorotti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

