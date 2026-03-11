Antica zona con la Palestina

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Antica zona con la Palestina' è 'Canaan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CANAAN

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Antica zona con la Palestina" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Antica zona con la Palestina". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Canaan? Canaan è un'area storica situata nell'antica regione della Palestina, conosciuta per essere stata il territorio delle popolazioni cananee. Questo luogo centrale nella storia del Medio Oriente ha rappresentato un crocevia di culture e civiltà diverse, testimonianza di un passato ricco di eventi e scambi. La sua importanza si evidenzia anche nei testi biblici e nelle testimonianze archeologiche, che ne sottolineano il ruolo fondamentale nell'evoluzione delle antiche società della zona.

Antica zona con la Palestina nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Canaan

La definizione "Antica zona con la Palestina" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Antica zona con la Palestina" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Canaan:

C Como A Ancona N Napoli A Ancona A Ancona N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Antica zona con la Palestina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

