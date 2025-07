Si dice di cerchio che ha il centro in comune con un altro nei cruciverba: la soluzione è Concentrico

Home / Soluzioni Cruciverba / Si dice di cerchio che ha il centro in comune con un altro

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Si dice di cerchio che ha il centro in comune con un altro' è 'Concentrico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONCENTRICO

Curiosità e Significato di Concentrico

La soluzione Concentrico di 11 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Concentrico per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Concentrico? Concentrico descrive due cerchi che condividono lo stesso centro, cioè sono sovrapposti perfettamente uno dentro l’altro. È un termine spesso usato in geometria, architettura e design per indicare figure che si sviluppano attorno a un punto comune. In breve, indica elementi che ruotano attorno a un centro condiviso, creando armonia e simmetria visiva.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si dice a chi ha appena starnutitoSi dice che logora chi non ce l haSi dice di chi ha buona sorte dalla fortunaSi dice di una persona fuori dal comuneSi dice logori chi non ce l ha

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Concentrico

Stai cercando la risposta alla definizione "Si dice di cerchio che ha il centro in comune con un altro"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

N Napoli

C Como

E Empoli

N Napoli

T Torino

R Roma

I Imola

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O S N L G A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LOSANGA" LOSANGA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.