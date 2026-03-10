Quello pasquale contiene spesso la sorpresa

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Quello pasquale contiene spesso la sorpresa' è 'Uovo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: UOVO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quello pasquale contiene spesso la sorpresa" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quello pasquale contiene spesso la sorpresa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Uovo? Durante la celebrazione della Pasqua, è comune trovare un oggetto di forma rotonda e liscia che racchiude una sorpresa all’interno. Questo simbolo rappresenta la rinascita e la nuova vita, spesso decorato con colori vivaci e dettagli raffinati. La tradizione vuole che venga nascosto tra le uova di cioccolato o di plastica, creando attesa e gioia tra grandi e piccini. La scoperta di questa sorpresa rende il momento ancora più speciale e ricco di significato.

Se la definizione "Quello pasquale contiene spesso la sorpresa" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quello pasquale contiene spesso la sorpresa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Uovo:

U Udine O Otranto V Venezia O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quello pasquale contiene spesso la sorpresa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

