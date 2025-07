Spesso contiene tartarughe nei cruciverba: la soluzione è Terraio

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Spesso contiene tartarughe' è 'Terraio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TERRAIO

Curiosità e Significato di Terraio

Approfondisci la parola di 7 lettere Terraio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Terraio? Il termine terraio indica un contenitore di terracotta, spesso utilizzato in cucina per conservare o cuocere alimenti. La sua forma ricorda un piccolo vaso, ed è noto anche per accogliere tartarughe d'acqua dolce che trovano rifugio tra le sue pareti porose. Un oggetto pratico e naturale, simbolo di tradizione e semplicità domestica.

Come si scrive la soluzione Terraio

Se ti sei imbattuto nella definizione "Spesso contiene tartarughe", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

E Empoli

R Roma

R Roma

A Ancona

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C A O L R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAROL" CAROL

