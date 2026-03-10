Il miglio pari a 1.852 metri

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il miglio pari a 1.852 metri' è 'Marino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARINO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il miglio pari a 1.852 metri" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il miglio pari a 1.852 metri". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Marino? Un marinaio conosce bene le distanze in mare e spesso utilizza unità di misura precise per orientarsi. Tra queste, il miglio marino rappresenta una misura fondamentale, corrispondente a circa 1.852 metri, utile per calcolare rotte e tempi di navigazione. La conoscenza di questa unità permette di determinare con precisione la posizione delle navi e di pianificare i percorsi in modo efficace. Navigare in acque aperte richiede sempre attenzione alle misure di distanza, per garantire sicurezza e efficienza durante il viaggio.

Per risolvere la definizione "Il miglio pari a 1.852 metri", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il miglio pari a 1.852 metri" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Marino:

M Milano A Ancona R Roma I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il miglio pari a 1.852 metri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

