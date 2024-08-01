Il miglio pari a 1.852 m

Home / Soluzioni Cruciverba / Il miglio pari a 1.852 m

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il miglio pari a 1.852 m' è 'Marino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARINO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il miglio pari a 1.852 m" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il miglio pari a 1.852 m". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Marino? Il termine

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il miglio pari a 1.852 m nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Marino

Per risolvere la definizione "Il miglio pari a 1.852 m", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il miglio pari a 1.852 m" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Marino:

M Milano A Ancona R Roma I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il miglio pari a 1.852 m" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una foca con la proboscideIn esso è vietato pescareIl miglio pari a 1.852 metriIl miglio di 852 metriOste senza pariMèta senza pariPane senza pari