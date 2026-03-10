Indicati dettagliatamente

Home / Soluzioni Cruciverba / Indicati dettagliatamente

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Indicati dettagliatamente' è 'Precisati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRECISATI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Indicati dettagliatamente" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Indicati dettagliatamente". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Precisati? Quando si chiede di indicare dettagliatamente qualcosa, si richiede di fornire informazioni chiare e complete, che permettano di comprendere appieno un concetto o una situazione. La precisione è fondamentale per evitare fraintendimenti e assicurare che ogni aspetto importante venga considerato. Essere precisi significa anche usare un linguaggio accurato, senza ambiguità, per comunicare in modo efficace. Questa attenzione ai particolari rende più facile raggiungere una comprensione condivisa tra le persone.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Indicati dettagliatamente nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Precisati

Per risolvere la definizione "Indicati dettagliatamente", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Indicati dettagliatamente" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Precisati:

P Padova R Roma E Empoli C Como I Imola S Savona A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Indicati dettagliatamente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Indicati allo scopoIndicati da una preferenzaI gradi indicati con CIndicati in maniera accusatoriaSpecificare dettagliatamente