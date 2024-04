La definizione e la soluzione di 7 lettere: I gradi indicati con C. CELSIUS Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il grado Celsius (in simboli °C; pronuncia italiana: /'lsjus/; pronuncia svedese: /'slsjs/), detto in passato anche centigrado, è l'unità di una scala di misura per la temperatura, così chiamata dal nome dell'astronomo svedese Anders Celsius (1701-1744), che la propose per la prima volta nel 1742. La scala Celsius fissa il punto di fusione del ghiaccio in una miscela d'acqua satura d'aria a 0 °C e il punto di ebollizione a 99,974 °C in condizioni standard di pressione (1 bar, leggermente inferiore a un'atmosfera, pressione alla quale l'acqua bolle a 100 gradi Celsius). In origine la scala ideata da Celsius aveva il punto di ebollizione ...

Celsius ( approfondimento)

Celsius grado centigrado

Aggettivo

(fisica) (chimica) (di) scala termometrica e del grado corrispondente che suddivide in cento parti uguali l’intervallo tra la temperatura del ghiaccio fondente posta uguale a 0 e la temperatura dell’acqua bollente posta uguale a 100, entrambe a pressione atmosferica

Sillabazione

Lemma non sillababile

Pronuncia

Etimologia / Derivazione

Dall'astronomo svedese Anders Celsius