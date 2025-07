Sono cuccioli di anfibi anuri nei cruciverba: la soluzione è Girini

GIRINI

Curiosità e Significato di Girini

La parola Girini è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Girini.

Perché la soluzione è Girini? I girini sono le piccole larve degli anfibi anuri, come rane e rospi. Questi cuccioli acquatici nascono dall'uovo e si sviluppano lentamente, trasformandosi in adulti terrestri o semi-acquatici. Sono caratterizzati da una coda lunga e branchie per respirare sotto l'acqua. Un passaggio fondamentale nel ciclo di vita degli anfibi, simbolo di trasformazione e rinascita.

Come si scrive la soluzione Girini

Hai trovato la definizione "Sono cuccioli di anfibi anuri" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

I Imola

R Roma

I Imola

N Napoli

I Imola

