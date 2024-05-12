Un apertura nel muro tra cucina e sala da pranzo

SOLUZIONE: PASSAVIVANDE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un apertura nel muro tra cucina e sala da pranzo" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Altre soluzioni: PORTAVIVANDE

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un apertura nel muro tra cucina e sala da pranzo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Passavivande? Un passavivande è una finestra o apertura nel muro che collega cucina e sala da pranzo, permettendo di consegnare cibo senza attraversare le stanze. Questa struttura facilita la comunicazione e il trasporto dei piatti, rendendo più pratico il servizio tra le due aree. È spesso utilizzato in ambienti domestici e ristoranti per migliorare l'efficienza e mantenere l'organizzazione degli spazi.

Quando la definizione "Un apertura nel muro tra cucina e sala da pranzo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un apertura nel muro tra cucina e sala da pranzo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Passavivande:

P Padova A Ancona S Savona S Savona A Ancona V Venezia I Imola V Venezia A Ancona N Napoli D Domodossola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un apertura nel muro tra cucina e sala da pranzo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

