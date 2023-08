Comune del Vicentino che ricorda un formaggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comune del Vicentino che ricorda un formaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ASIAGO

Significato/Curiosita : Comune del vicentino che ricorda un formaggio

Il formaggio asiago è un prodotto caseario di latte vaccino a pasta semi-cotta e a denominazione di origine protetta. la storia del formaggio asiago si... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi asiago (disambigua). asiago (sleghe in cimbro, pronuncia ['zle:g]) è un comune italiano di... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

