SOLUZIONE: ARCONTATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un ufficio dell antica Atene" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un ufficio dell antica Atene". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Arcontato? L'arcontato rappresentava una delle cariche più importanti nell'antica Atene, svolgendo funzioni amministrative e giudiziarie di grande rilievo. Questa istituzione, composta da un gruppo di magistrati, aveva il compito di sovrintendere alle attività civiche e di garantire il rispetto delle leggi, mantenendo l'ordine pubblico. La sua presenza contribuiva a strutturare il funzionamento della polis e a consolidare il sistema di governo democratico. La sua influenza si estendeva anche alle decisioni di carattere politico e sociale.

Se la definizione "Un ufficio dell antica Atene" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un ufficio dell antica Atene" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

A Ancona R Roma C Como O Otranto N Napoli T Torino A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un ufficio dell antica Atene" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

