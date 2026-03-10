Sfasciacarrozze

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Sfasciacarrozze' è 'Autodemolitore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AUTODEMOLITORE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sfasciacarrozze" corrisponde a una soluzione formata da 14 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sfasciacarrozze". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Autodemolitore? Un autodemolitore è un luogo dove vengono smantellate le automobili ormai fuori uso, recuperando parti ancora funzionanti e materiali riciclabili. È un’attività che contribuisce alla tutela dell’ambiente, riducendo l’accumulo di veicoli abbandonati e prevenendo l’inquinamento. Le automobili vengono smontate con cura, separando i componenti metallici, plastici e elettronici. Questo processo permette di riutilizzare molte parti, dando nuova vita a materiali che altrimenti finirebbero in discarica.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Sfasciacarrozze" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sfasciacarrozze" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Autodemolitore:

A Ancona U Udine T Torino O Otranto D Domodossola E Empoli M Milano O Otranto L Livorno I Imola T Torino O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sfasciacarrozze" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

