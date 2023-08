Ne sono pieni gli sfasciacarrozze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ne sono pieni gli sfasciacarrozze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ROTTAMI

Significato/Curiosita : Ne sono pieni gli sfasciacarrozze

i due amici sono finalmente arrivati a toledo, città in cui vivono gladys e jellybean "jb" jones, che lavorano in uno sfasciacarrozze, gestendo affari... Responsabilità in ordine allo smaltimento dei rottami dell'incidente aereo in argomento. e che i rottami in località "conca d'oru" appartengono al velivolo...