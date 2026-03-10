Raschiata via dallo scritto

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Raschiata via dallo scritto' è 'Erasa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ERASA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Raschiata via dallo scritto" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Raschiata via dallo scritto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Erasa? Quando si rimuove una parte di testo in modo rapido e deciso si utilizza un termine specifico. Questo atto può avvenire per correggere errori o per semplificare un testo, eliminando elementi superflui. La parola indica un'azione di rimozione che si svolge con un movimento deciso, spesso con uno strumento. È un gesto comune in ambito editoriale o amministrativo, dove bisogna spesso eliminare parti non più necessarie. La scelta di questa parola riflette un'operazione di soppressione efficace e immediata.

Per risolvere la definizione "Raschiata via dallo scritto", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Raschiata via dallo scritto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Erasa:

E Empoli R Roma A Ancona S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Raschiata via dallo scritto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

