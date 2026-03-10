Può esserlo la risata

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Può esserlo la risata' è 'Sardonica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SARDONICA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Può esserlo la risata" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Può esserlo la risata". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Sardonica? Una risata sardonica è caratterizzata da un tono ironico e sarcastico, spesso accompagnato da una punta di amarezza. Questo genere di umorismo nasce dall'ironia e dalla consapevolezza di situazioni che sembrano ridicole o ingiuste, ma vengono affrontate con una certa tracotanza. La risata sardonica si distingue per la sua capacità di esprimere disprezzo o scetticismo senza parole, sottolineando la distanza tra ciò che si dice e la realtà. È un modo di comunicare una critica velata e pungente.

La soluzione associata alla definizione "Può esserlo la risata" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Può esserlo la risata" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Sardonica:

S Savona A Ancona R Roma D Domodossola O Otranto N Napoli I Imola C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Può esserlo la risata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

