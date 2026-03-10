Hanno tutte un capostipite

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Hanno tutte un capostipite' è 'Casate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CASATE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Hanno tutte un capostipite" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Hanno tutte un capostipite". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Casate? Le famiglie di origine condividono un antenato comune, che dà inizio a una lunga linea di discendenti. Questi gruppi sono spesso caratterizzati da tradizioni, usanze e patrimoni tramandati di generazione in generazione. La loro storia si intreccia con eventi e personaggi che hanno contribuito a plasmare la cultura di un territorio. La continuità di queste aggregazioni permette di mantenere vive le radici e le identità di un popolo. La loro presenza arricchisce il tessuto sociale di ogni comunità.

Se la definizione "Hanno tutte un capostipite" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Hanno tutte un capostipite" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Casate:

C Como A Ancona S Savona A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Hanno tutte un capostipite" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

