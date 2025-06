Non hanno tutte le rotelle a posto nei cruciverba: la soluzione è Matti

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Non hanno tutte le rotelle a posto' è 'Matti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MATTI

Curiosità e Significato di "Matti"

Hai risolto il cruciverba con Matti? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Matti.

Perché la soluzione è Matti? L'espressione non hanno tutte le rotelle a posto viene spesso utilizzata per descrivere qualcuno che appare poco lucido o un po' strano nel comportamento. In questo contesto, la parola matti si riferisce a persone che possono sembrare eccentriche o fuori dagli schemi, ma che in realtà possono avere una visione unica della vita. Spesso, dietro a queste eccentricità si nascondono storie interessanti e talenti inattesi!

Come si scrive la soluzione Matti

Stai cercando la risposta alla definizione "Non hanno tutte le rotelle a posto"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

T Torino

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M A L I S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ISLAM" ISLAM

