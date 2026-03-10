Amabile e cordiale

SOLUZIONE: AFFABILE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Amabile e cordiale" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Amabile e cordiale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Affabile? Una persona affabile si distingue per il suo modo di relazionarsi con gli altri, mostrando sempre gentilezza e disponibilità. La sua presenza crea un'atmosfera piacevole, facilitando le conversazioni e mettendo gli altri a proprio agio. Questa qualità si manifesta attraverso parole cortesi e atteggiamenti aperti, che rendono l'ambiente più sereno e accogliente. Essere affabili significa saper ascoltare e condividere momenti di convivialità, contribuendo a rafforzare i legami umani in modo naturale e spontaneo.

Per risolvere la definizione "Amabile e cordiale", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Amabile e cordiale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Affabile:

A Ancona F Firenze F Firenze A Ancona B Bologna I Imola L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Amabile e cordiale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

