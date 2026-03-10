Abitazioni coloniche

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Abitazioni coloniche' è 'Cascine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CASCINE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Abitazioni coloniche" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Abitazioni coloniche". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Cascine? Le cascine sono edifici rurali tipici delle zone agricole, spesso utilizzati come abitazioni per i contadini e le loro famiglie. Questi insediamenti rappresentano un elemento fondamentale del paesaggio rurale, combinando spazi residenziali con aree dedicate al lavoro nei campi. Le strutture sono generalmente costruite con materiali locali e si integrano armoniosamente con l’ambiente circostante. La loro presenza testimonia la tradizione e l’organizzazione della vita nelle campagne italiane.

La soluzione associata alla definizione "Abitazioni coloniche" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Abitazioni coloniche" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cascine:

C Como A Ancona S Savona C Como I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Abitazioni coloniche" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

