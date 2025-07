Uscito di gara per abbandono nei cruciverba: la soluzione è Ritirato

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Uscito di gara per abbandono' è 'Ritirato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RITIRATO

Curiosità e Significato di Ritirato

Hai risolto il cruciverba con Ritirato? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Ritirato.

Perché la soluzione è Ritirato? Uscito di gara per abbandono indica che un partecipante si è ritirato volontariamente dalla competizione, lasciando il campo prima del termine. La parola corretta è RITIRATO, che si riferisce a chi si è fermato prima della fine, spesso per motivi personali o tecnici. È un termine comune in ambito sportivo e concorsuale, segnalando che l'azione di continuare non è più stata portata avanti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L abbandono della garaAbbandono della garaUscito in libreriaGara ciclistica in salita contro il tempoTarga gara siciliana

Come si scrive la soluzione Ritirato

Se "Uscito di gara per abbandono" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

R Roma

I Imola

T Torino

I Imola

R Roma

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I L P L E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PELLI" PELLI

