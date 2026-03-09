Indebolito esausto

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Indebolito esausto' è 'Sfinito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SFINITO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Indebolito esausto" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Indebolito esausto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Sfinito? Dopo una lunga giornata di lavoro intenso, mi sentivo completamente sfinito. Le energie erano ormai esaurite e il corpo chiedeva riposo assoluto. La stanchezza aveva preso il sopravvento, lasciandomi senza forze. Anche il morale era sotto i minimi, e ogni movimento sembrava faticoso. La sensazione di essere al limite si rifletteva nel mio stato di totale esaurimento. La sera, finalmente, ho potuto rilassarmi e riprendermi, lasciando alle spalle quella condizione di completa stanchezza.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Indebolito esausto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Indebolito esausto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Sfinito:

S Savona F Firenze I Imola N Napoli I Imola T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Indebolito esausto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

