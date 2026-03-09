È la capitale degli Emirati Arabi Uniti

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'È la capitale degli Emirati Arabi Uniti' è 'Abu Dhabi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ABU DHABI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È la capitale degli Emirati Arabi Uniti" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È la capitale degli Emirati Arabi Uniti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Abu Dhabi? Abu Dhabi è una delle città più importanti del Medio Oriente, conosciuta per il suo sviluppo rapido e le sue moderne architetture. Situata su un’isola nel Golfo Persico, rappresenta il centro politico e amministrativo degli Emirati Arabi Uniti. La città ospita numerosi palazzi governativi, musei e centri culturali che riflettono la sua crescita economica e culturale. Tra le mete più visitate si trovano le sue spiagge e i parchi cittadini, simboli di un’urbanizzazione avanzata e di un’identità nazionale forte.

Se la definizione "È la capitale degli Emirati Arabi Uniti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È la capitale degli Emirati Arabi Uniti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Abu Dhabi:

A Ancona B Bologna U Udine D Domodossola H Hotel A Ancona B Bologna I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È la capitale degli Emirati Arabi Uniti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

