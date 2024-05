La Soluzione ♚ La capitale degli EAU La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ABU DHABI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ABUDHABI

Significato della soluzione per: La capitale degli eau Abu Dhabi, o più correttamente 'Abu abiyy (in arabo ), è la capitale degli Emirati Arabi Uniti e capitale dell'omonimo emirato. Abu Dhabi si trova su un'isola a forma di T che si protende nel Golfo Persico dalla costa centro-occidentale. Nel 2014 la città vera e propria contava una popolazione di 1,5 milioni di persone. La città fu fondata nel 1791 dalla tribù beduina dei Banu Yas, che avevano occupato la regione, lasciando il Najd poiché in contrasto con i wahhabiti dell'Arabia.

