Togliere intonaco indurito dal muro

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Togliere intonaco indurito dal muro' è 'Scrostare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCROSTARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Togliere intonaco indurito dal muro" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Togliere intonaco indurito dal muro". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Scrostare? Quando si desidera ripristinare un muro danneggiato o rovinato, è importante rimuovere lo strato di intonaco che si è indurito nel tempo. Questa operazione permette di preparare la superficie per una nuova finitura, garantendo un risultato più uniforme e duraturo. La procedura consiste nel eliminare delicatamente le parti deteriorate senza danneggiare l'intonaco sottostante. Dopo aver eseguito questa pulizia, si può procedere con la riparazione e il rivestimento della parete.

La soluzione associata alla definizione "Togliere intonaco indurito dal muro" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Togliere intonaco indurito dal muro" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Scrostare:

S Savona C Como R Roma O Otranto S Savona T Torino A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Togliere intonaco indurito dal muro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

