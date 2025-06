Un pezzo di legno dalla scarsa intelligenza nei cruciverba: la soluzione è Ciocco

CIOCCO

Curiosità e Significato di "Ciocco"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Ciocco più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ciocco.

Perché la soluzione è Ciocco? Il termine ciocco indica un pezzo di legno, spesso grosso e compatto, utilizzato come combustibile o materiale da lavoro. In senso figurato, si riferisce anche a una persona poco sveglia o con poca intelligenza, come in modo scherzoso. Quindi, un pezzo di legno dalla scarsa intelligenza è proprio un ciocco, un modo divertente per descrivere qualcuno poco sveglio.

