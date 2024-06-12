Si utilizzano per bendare

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si utilizzano per bendare' è 'Fasce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FASCE

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Perché la soluzione è Fasce? Le fasce sono strisce di tessuto o materiale flessibile usate principalmente per bendare parti del corpo, offrendo supporto o compressione. Vengono impiegate in ambito medico per immobilizzare o proteggere ferite, garantendo stabilità e riducendo il dolore. Le fasce possono variare in lunghezza e spessore a seconda delle esigenze specifiche, e sono spesso utilizzate anche per fissare bendaggi o sostenere muscoli e articolazioni. La loro funzione principale è quella di mantenere le parti interessate sicure e protette.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si utilizzano per bendare". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Si utilizzano per bendare nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Fasce

La soluzione associata alla definizione "Si utilizzano per bendare" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si utilizzano per bendare" conferma che la soluzione 'Fasce' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Fasce

F Firenze A Ancona S Savona C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si utilizzano per bendare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Fasce' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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