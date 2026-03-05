Una varietà di allodola

Home / Soluzioni Cruciverba / Una varietà di allodola

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una varietà di allodola' è 'Calandra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CALANDRA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una varietà di allodola" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una varietà di allodola". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Calandra? La calandra è un uccello appartenente alla famiglia degli allodoli, riconoscibile per il suo canto melodioso e il suo aspetto elegante. Spesso si trova nei campi e nelle zone aperte, dove si mimetizza grazie al suo piumaggio mimetico. La sua presenza è segnalata dal richiamo caratteristico che si diffonde nell’aria durante le ore calde. Questo uccello rappresenta un simbolo di libertà e di natura incontaminata, amato dagli appassionati di birdwatching. La calandra continua a catturare l’attenzione di chi la ascolta.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Una varietà di allodola nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Calandra

La soluzione associata alla definizione "Una varietà di allodola" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una varietà di allodola" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Calandra:

C Como A Ancona L Livorno A Ancona N Napoli D Domodossola R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una varietà di allodola" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La parte frontale dell autoLa carenatura che ricopre il motore fuoribordoVarietà di carbon fossileVarietà di fagiolo biancoIl pesce una cui varietà è detta a specchioUna varietà botanica ottenuta dagli agronomiVarietà di insalata