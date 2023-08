L Età che inizia con la scoperta dell America - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Età che inizia con la scoperta dell America. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MODERNA

la terra durante le loro esplorazioni. il concetto di "scoperta" è stato utilizzato per rafforzare le rivendicazioni coloniali e l'età della scoperta... (en) moderna's board of directors, su moderna. url consultato il 19 maggio 2020 (archiviato il 16 novembre 2020). ^ (en) mark terry, can moderna live... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

