La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Puzzolente disgustoso' è 'Fetido'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Puzzolente disgustoso" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Puzzolente disgustoso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Perché la soluzione è Fetido? Un odore molto sgradevole e intenso che provoca immediatamente una sensazione di disgusto è spesso associato a qualcosa di estremamente sgradevole alla percezione olfattiva. Quando si avverte un cammino in un ambiente con un profumo così forte, si può provare un senso di repulsione e fastidio. Questo tipo di fragranza può derivare da sostanze in decomposizione o da materiali poco igienici, creando un’atmosfera poco gradevole. La presenza di un odore così forte influisce notevolmente sull’umore di chi si trova nei pressi.
Questa pagina è dedicata alla definizione "Puzzolente disgustoso" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Puzzolente disgustoso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 6 lettere della soluzione Fetido:
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Puzzolente disgustoso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
