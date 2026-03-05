Per i latini era la fogna pubblica

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Per i latini era la fogna pubblica' è 'Cloaca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CLOACA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Per i latini era la fogna pubblica" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Per i latini era la fogna pubblica". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Cloaca? Nel mondo antico, i Romani costruivano sistemi complessi per gestire le acque reflue, fondamentale per mantenere la pulizia e la salute pubblica. Questi canali sotterranei erano progettati per convogliare le acque sporche lontano dalle abitazioni, evitando malattie e contaminazioni. La loro importanza era tale che si pensò a questi passaggi come a strutture pubbliche di grande valore. La cura e l'ingegneria di queste opere testimoniano l'attenzione degli antichi per il benessere collettivo.

La soluzione associata alla definizione "Per i latini era la fogna pubblica" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Per i latini era la fogna pubblica" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Cloaca:

C Como L Livorno O Otranto A Ancona C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Per i latini era la fogna pubblica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

