La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Grande fogna' è 'Cloaca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CLOACA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Grande fogna" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Grande fogna". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Cloaca? Una cloaca è un sistema di scarico molto esteso che raccoglie e disperde le acque reflue di un'area, spesso sotterraneo. Si tratta di un complesso di canali e condotti che permette di convogliare i rifiuti verso impianti di trattamento o punti di rilascio, garantendo l'igiene pubblica e la tutela dell'ambiente. La presenza di una cloaca è fondamentale per il corretto funzionamento di molte città.

Grande fogna nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Cloaca

Per risolvere la definizione "Grande fogna", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Grande fogna" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Cloaca:

C Como L Livorno O Otranto A Ancona C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Grande fogna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

