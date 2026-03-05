Penisola del Massachusetts presso Boston

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Penisola del Massachusetts presso Boston' è 'Cape Cod'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAPE COD

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Penisola del Massachusetts presso Boston" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Penisola del Massachusetts presso Boston". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Cape Cod? Cape Cod è una regione situata nella parte sud-est del Massachusetts, vicino a Boston, nota per le sue spiagge sabbiose e le pittoresche cittadine di mare. Questa penisola attrae molti visitatori durante tutto l’anno grazie alle sue atmosfere rilassanti e alle numerose attività ricreative, come la balneazione e il turismo nautico. La sua storia marinara e i paesaggi naturali la rendono una meta molto apprezzata sia per le vacanze estive che per le escursioni di fine settimana.

Quando la definizione "Penisola del Massachusetts presso Boston" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Penisola del Massachusetts presso Boston" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cape Cod:

C Como A Ancona P Padova E Empoli C Como O Otranto D Domodossola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Penisola del Massachusetts presso Boston" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

