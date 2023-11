La definizione e la soluzione di: La Trezza è presso Catania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : La trezza e presso catania

Aci trezza (ipa: [ai'trea]; trizza in siciliano) è una frazione di 4 949 abitanti di aci castello, comune italiano della città metropolitana di catania... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 novembre 2023

