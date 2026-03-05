I partigiani di Napoleone

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'I partigiani di Napoleone' è 'Bonapartisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BONAPARTISTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I partigiani di Napoleone" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I partigiani di Napoleone". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Bonapartisti? I sostenitori di Napoleone, chiamati bonapartisti, erano coloro che sostenevano la sua leadership e le sue politiche durante il suo regno e oltre. Questi individui vedevano in lui un simbolo di forza e rinnovamento, mantenendo la fedeltà anche dopo le sue sconfitte. La loro presenza influenzò notevolmente la politica dell'epoca, mantenendo vivo il suo ricordo e le sue idee. La loro lealtà contribuì a formare un gruppo di sostenitori devoti che si oppose alle forze avverse.

In presenza della definizione "I partigiani di Napoleone", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I partigiani di Napoleone" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Bonapartisti:

B Bologna O Otranto N Napoli A Ancona P Padova A Ancona R Roma T Torino I Imola S Savona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I partigiani di Napoleone" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

