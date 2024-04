La definizione e la soluzione di 9 lettere: La restaurò Napoleone. MONARCHIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La monarchia, letteralmente “Governo di uno” è una forma di governo in cui la carica di capo di stato è ricoperta da un re o da una regina oppure un qualsiasi altro sovrano del nobiliare. Esistono tre tipi di monarchia: la monarchia assoluta, in cui il re non è sottoposto a vincoli esterni o interni (che non siano la legge di successione, il diritto naturale o Dio stesso), la monarchia costituzionale, dove i poteri del re sono determinati e limitati da una costituzione e infine la monarchia parlamentare, dove il sovrano mantiene esclusivamente un ruolo cerimoniale e di conseguenza non governa (mantenendo poteri solo in via formale), ...

monarchia ( approfondimento) f sing (pl.: monarchie)

(politica) forma di governo dove la carica di capo di stato è messa in atto in modo ereditario e vitalizio da una sola persona detta monarca, considerata un membro a parte dello stato rispetto agli altri abitanti detti sudditi monarchia assoluta , dove il monarca detiene in pratica tutti i poteri

, dove il monarca detiene in pratica tutti i poteri monarchia costituzionale , dove il monarca detiene il potere legislativo in comune col parlamento e delega parte del potere esecutivo al capo del governo

, dove il monarca detiene il potere legislativo in comune col parlamento e delega parte del potere esecutivo al capo del governo monarchia parlamentare, dove il monarca esercita solo funzioni rappresentative, pur avendo ancora in parte il potere legislativo (storia) (politica) (letteratura) (per estensione) stato in cui possono regnare un re e/o una regina con ministri, principi e corte

Sillabazione

mo | nar | chì | a

Pronuncia

IPA: /monar'kia/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo monarchia, dal greco µaa, composto di µ ossia "uno" (mono-) e da-aa cioè "governo" (-archia)

Citazione

Sinonimi

regno, reame, impero

(senso figurato) trono, corona

Termini correlati