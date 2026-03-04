Una proprietà del giunco

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Una proprietà del giunco' è 'Flessibilità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FLESSIBILITÀ

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una proprietà del giunco" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una proprietà del giunco". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Flessibilità? Il giunco è una pianta conosciuta per la sua capacità di piegarsi senza spezzarsi, adattandosi facilmente alle condizioni ambientali. Questa caratteristica lo rende ideale per realizzare oggetti che richiedono un certo grado di elasticità e adattamento, come cesti o arredi leggeri. La sua natura elastica permette di modellarlo secondo varie forme senza danneggiarlo, dimostrando una capacità di adattamento che lo rende molto apprezzato nell'artigianato. La sua versatilità deriva proprio dalla proprietà di piegarsi senza rompersi.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una proprietà del giunco" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una proprietà del giunco" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Flessibilità:

F Firenze L Livorno E Empoli S Savona S Savona I Imola B Bologna I Imola L Livorno I Imola T Torino À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una proprietà del giunco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

