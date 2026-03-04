Uccello rapace più piccolo dell astore

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Uccello rapace più piccolo dell astore' è 'Sparviere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPARVIERE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Uccello rapace più piccolo dell astore" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uccello rapace più piccolo dell astore". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Sparviere? Lo sparviere è un piccolo rapace che si distingue per la sua agilità e rapidità nei voli. La sua presenza è spesso associata ai cieli aperti e alle zone di campagna, dove si alimenta di piccoli roditori e insetti. La sua vista acuta gli permette di individuare le prede anche da grande distanza. La sua dimensione ridotta rispetto ad altri uccelli simili lo rende unico tra i rapaci, contribuendo alla sua capacità di cacciare in modo efficace. La sua presenza arricchisce gli habitat naturali in cui vive.

La soluzione associata alla definizione "Uccello rapace più piccolo dell astore" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uccello rapace più piccolo dell astore" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Sparviere:

S Savona P Padova A Ancona R Roma V Venezia I Imola E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uccello rapace più piccolo dell astore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

