Profondo solco fra pareti rocciose

Sostantivo

Curiosità su: Canalone – in geografia, una incisione di una parete rocciosa Canalone – in alpinismo, un canale compreso fra due fianchi rocciosi, sovente ricoperto di ghiaccio. Molto spesso un canalone è la via più breve per raggiungere la vetta di un monte Canalone – fuoripista sciistico che si trova nel comune di Madesimo Canalone Miramonti – pista sciistica a Madonna di Campiglio Il canalone – nome popolare con cui è chiamato la lama Lamasinata, corso d'acqua effimero fra i quartieri Stanic e San Girolamo di Bari, Palo del Colle, Modugno e Bitetto CanalOne – canale della Switchover Media

canalone m sing (pl.: canaloni)

(geografia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

ca | na | ló | ne

Pronuncia

IPA: /kana'lone/

Etimologia / Derivazione

accrescitivo di canale