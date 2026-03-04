Sostenere con trasporto la propria squadra

Home / Soluzioni Cruciverba / Sostenere con trasporto la propria squadra

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sostenere con trasporto la propria squadra' è 'Tifare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TIFARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sostenere con trasporto la propria squadra" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sostenere con trasporto la propria squadra". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Tifare? Il gesto di incoraggiare e mostrare entusiasmo per la propria squadra durante una partita rappresenta un modo di esprimere passione e fedeltà. Attraverso cori, applausi e presenza costante sugli spalti, i tifosi contribuiscono a creare un’atmosfera di supporto che può motivare gli atleti a dare il massimo. La presenza e l’energia trasmessa dai sostenitori sono elementi fondamentali per alimentare lo spirito di gruppo e rafforzare il senso di appartenenza tra i membri della squadra.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Sostenere con trasporto la propria squadra nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Tifare

Questa pagina è dedicata alla definizione "Sostenere con trasporto la propria squadra" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sostenere con trasporto la propria squadra" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Tifare:

T Torino I Imola F Firenze A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sostenere con trasporto la propria squadra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Sgolarsi allo stadioSostenere la propria squadraLa ragazza che si agita per sostenere la sua squadraAtleta che segna punti per la propria squadraUna squadra rossoblùÈ propria del linguaggio di tecnici ed esperti