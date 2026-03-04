Vi si sconta il fio

SOLUZIONE: PENITENZIARIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vi si sconta il fio" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi si sconta il fio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Penitenziario? Un luogo di reclusione dove le persone scontano le pene commesse, spesso all’interno di strutture chiuse e sorvegliate. È un ambiente destinato a chi ha violato le leggi e deve pertanto espiare le proprie responsabilità, rispettando determinate regole e tempi stabiliti dalla giustizia. Qui, i detenuti trascorrono un periodo di detenzione che rappresenta il peso delle proprie azioni. La durata e le modalità di permanenza variano in base alla sentenza emessa.

Per risolvere la definizione "Vi si sconta il fio", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi si sconta il fio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Penitenziario:

P Padova E Empoli N Napoli I Imola T Torino E Empoli N Napoli Z Zara I Imola A Ancona R Roma I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi si sconta il fio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

