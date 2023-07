Stabilimento carcerario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stabilimento carcerario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : PENITENZIARIO

Significato/Curiosità : Stabilimento carcerario

Uno stabilimento carcerario o penitenziario è una struttura progettata per ospitare e detenere individui condannati per aver commesso reati. Scopo principale di tali strutture è quello di punire, rieducare e ridurre il rischio di recidiva. Solitamente, i penitenziari sono costituiti da celle, aree comuni, zone di lavoro e spazi per attività ricreative. Gli internati sono sottoposti a un regime di sorveglianza costante da parte del personale carcerario, che include guardie, agenti di polizia e personale medico. Inoltre, sono offerti programmi di formazione professionale, educazione, assistenza legale e servizi di salute mentale per favorire la riabilitazione dei detenuti.

