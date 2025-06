Il loro stile di vita non prevede attività fisica nei cruciverba: la soluzione è Sedentari

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il loro stile di vita non prevede attività fisica' è 'Sedentari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SEDENTARI

Curiosità e Significato... La parola Sedentari è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sedentari.

Perché la soluzione è Sedentari? Il termine sedentari descrive persone che conducono uno stile di vita caratterizzato da poca o nessuna attività fisica. Spesso, questo modo di vivere può influire sulla salute, aumentando il rischio di problemi come obesità e malattie cardiovascolari. Essere sedentari significa preferire attività immobili o poco impegnative, come stare seduti a lungo. Per mantenersi in forma, è importante muoversi regolarmente, anche in piccoli gesti quotidiani.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il loro stile di vita non prevede attività fisica", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

E Empoli

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

T Torino

A Ancona

R Roma

I Imola

T A M E R I L T Mostra soluzione



